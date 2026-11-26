Türkiye, Libya’da siyasi birliğin sağlanması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla diplomatik temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8-9 Aralık’ta yapacağı Libya ziyareti öncesinde Ankara, Libya’nın doğusundaki aktörlerle de üst düzey temas gerçekleştirdi. Bu kapsamda Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyet Ankara’da ağırlandı.

4 KİŞİLİK HEYET GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile görüştü.

HEDEF BİRLİK

Ankara’daki zirve, Erdoğan’ın planlanan Libya ziyareti öncesinde önem taşıyor. Türkiye, Trablus yönetimiyle sürdürdüğü ilişkilerin yanı sıra Libya’nın doğusuyla da temaslarını geliştirerek ülkedeki siyasi bölünmüşlüğün aşılmasını ve ulusal birliğin sağlanmasını hedefliyor.

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ENERJİ GÜNDEMDE

Edinilen bilgilere göre görüşmenin önemli başlıklarından birini Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ve enerji iş birliği oluşturdu. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunması açısından stratejik önem taşıyor. TPAO ile Libya Ulusal Petrol Kurumu arasında imzalanan mutabakat kapsamında Libya açıklarındaki dört deniz alanında sismik araştırma yapılması da planlanıyor. Enerji Bakanı Bayraktar’ın görüşmede yer alması, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve enerji yatırımlarının geliştirilmesi başlıklarının önemini ortaya koydu.

İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNÜ AÇILACAK

Türkiye, Libya’nın doğusu ve batısıyla geliştirdiği ilişkileri siyasi birlik, güvenlik, savunma ve enerji alanlarında ortak zemine taşımayı amaçlıyor. Erdoğan’ın Libya ziyareti öncesindeki bu temaslar, ikili ilişkilerde yeni iş birliği başlıklarının önünü açacak.

Diplomasiyle gelen ortaklık

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’ya gelmesi, Türkiye’nin Libya politikasında önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Buluşma, Ankara’nın çok yönlü diplomasi anlayışının somut sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye, 2019 ve 2020 yıllarında Libya’da Trablus merkezli yönetimi desteklerken sonraki süreçte ülkenin doğusuyla da ilişkilerini geliştirmeye yöneldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi temasları, Hafter’in oğullarının Türkiye ziyaretleri ve karşılıklı üst düzey görüşmeler, bugünkü yakınlaşmanın altyapısını oluşturdu. Ankara, Libya’nın bütün kesimleriyle diyalog kurabilen bir aktör hâline geldi.

STRATEJİK KAZANIM

Yakınlaşmanın en önemli sonuçlarından biri, 20 Ekim 2026’da Libya Temsilciler Meclisi’nin, Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını oy birliğiyle onaylaması oldu. Karar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasına Libya genelinde daha geniş bir siyasi dayanak kazandırırken iki ülkenin ortak menfaatlerinin korunması açısından da önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Türkiye ile Bingazi arasındaki yakınlaşma, her iki taraf açısından da yeni fırsatlar barındırıyor. Savunma sanayii, enerji, ticaret, altyapı yatırımları ve Libya’nın yeniden imarı, iş birliğinin başlıca alanları arasında bulunuyor.

İSTİKRAR GÜÇLENECEK

Türkiye’nin Libya’nın hem doğusuyla hem de batısıyla güçlü ilişkiler geliştirmesi, ülkenin siyasi birliğinin sağlanması ve kalıcı istikrara kavuşması açısından yeni fırsatlar sunuyor. Geçmişteki görüş ayrılıklarının yerini karşılıklı güven ve ortak menfaatlere dayalı iş birliğine bırakması, Türk diplomasisi açısından önemli bir kazanım niteliğinde. Ankara’nın bu yaklaşımı, Libya’nın yanı sıra Akdeniz havzasında da barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek bir zemin oluşturuyor.

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