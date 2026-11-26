Gazze’de etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava, çadırlarda yaşayan 1,7 milyonu aşkın yerinden edilmiş Filistinlinin hayatını tehdit ediyor.

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Konuya dair açıklama yapan hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'nin yeni bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun felaket şartlarına rağmen sürdürdüğü saldırılara son vermesini istedi. Uluslararası toplumu yaşananlara sessiz kalmakla suçlayan Sevabite, soğuk havaların İsrail saldırılarıyla birleşerek Filistinlilerin hayatını tehlikeye attığını kaydetti. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da binlerce çadırın sular altında kalmasının yanı sıra, çok sayıda kişinin de İsrail saldırılarında hasar görmüş binaların çökmesi riski altında olduğu bilgisini verdi.

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