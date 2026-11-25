Zirvede ne BMW ne Mercedes var: Dünyanın en çok kazanç sağlayan otomobil üreticisi belli oldu

Dünya otomotiv sektöründe en fazla kazanç sağlayan üreticiler belli oldu. Milyar dolarlık devlerin yarışında Japon markası açık ara zirvede yer alırken, BMW, Mercedes-Benz ve Tesla gibi devleri geride bıraktı. CompaniesMarketCap verilerine göre hazırlanan listede otomobil üreticilerinin kazanç sıralaması dikkat çekti.