1.6 milyon TL altında fiyatla geliyor: Egea sonrası Fiat yeni ikilisini duyurdu
Fiat'ın merakla beklenen yeni SUV modellerinin Türkiye satış fiyatları açıklandı. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanan yeni modeller, 1 milyon 599 bin TL'lik lansman fiyatıyla dikkat çekti. C segmentinde rekabete katılacak Fiat Grizzly'nin Türkiye pazarındaki satış süreci için de tarih belli oldu. Yeni SUV modelleri, 24 Kasım itibarıyla Fiat bayilerinde otomobilseverlerle buluşacak. Özellikle uygun başlangıç fiyatıyla öne çıkan araçların tasarımı, motor seçenekleri ve donanım özellikleri merak konusu oldu. Fiat'ın yeni modelleri, SUV satın almak isteyen vatandaşların araştırdığı araçlar arasına girdi. Peki, Fiat Grizzly ve markanın yeni SUV modelleri kaç TL'den satışa sunulacak? Lansman fiyatı ne kadar, bayilerde satışlar ne zaman başlayacak? İşte Fiat'ın yeni SUV modellerine ilişkin merak edilenler...
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