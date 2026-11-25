"Bazı sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ve suç çetesi mensubu oldukları iddia edilen şahısların silahlı şekilde araç içerisinde röportaj yaptıkları görüntüler üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."