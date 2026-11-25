İstanbul'da Alman gazetecilerle bir araya gelen yüzü maskeli şahısların araç içerisinde silahlı şekilde röportaj verdiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirlemek için çalışma başlattı. Yürütülen operasyonlar neticesinde, görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
BASKINDA YASA DIŞI BAHİS BİLGİSAYARLARI VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda örgütün farklı suç faaliyetlerine dair deliller de bulundu. Aramalarda:
- Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar,
- 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
İSTANBUL EMNİYETİNDEN "SUÇA GEÇİT YOK" MESAJI
Operasyona ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Suça geçit yok" başlığıyla yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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