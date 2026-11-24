İstanbul’un Şişli ilçesinde faaliyet gösteren yetkili bir lastik servisinde yaşanan ve araç içi kamerasına yansıyan skandal görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından marka yönetimi harekete geçti.

Henüz 4 aylık aracının tek bir lastiğindeki sorun nedeniyle servise giden sürücüye sağlam lastiklerinin tamamının değiştirilmesi gerektiği söylenmiş, araç sahibi ise işlemlerin ardından kamera kayıtlarını izlediğinde çalışanların kendi aralarında "Ayarı elleme, bozuk de" şeklinde konuşulduğu tespit etmişti. Ticaret Bakanlığı'nın da inceleme başlattığı olay sonrası, haftalarca geri dönüş alamadığını belirten sürücünün tepkisi üzerine Michelin Türkiye resmi bir kamuoyu duyurusu yayımladı.

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Gündem

Şişli'deki lastik firmasının sahtekarlığı araç içi kamerasıyla ifşa oldu: “Ayarı elleme ‘bozuk’ de"

"Etik kurallarımızla uyumlu değil"

Michelin Türkiye tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yetkili servis noktasına ilişkin başlatılan incelemenin tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular, ilgili servis noktasındaki uygulamaların Michelin'in etik kuralları, hizmet standartları ve müşteri memnuniyetine ilişkin beklentileri ile uyumlu olmadığını ortaya koymuştur. Michelin olarak güven, dürüstlük ve hizmet kalitesini taviz verilemez değerler olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ilgili servis noktasıyla olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı alınmıştır."

Geciken yanıt için özür dilendi

Araç sahibinin görüntüleri markaya iletmesine rağmen haftalarca yanıt alamadığı yönündeki eleştirilerine de değinilen açıklamada, müşteriden ve kamuoyundan özür dilendi. Süreç yönetimindeki eksikliklerin kabul edildiği duyuruda şunlar kaydedildi:

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"Ayrıca, müşterimizin geri bildirimine zamanında yanıt verilememiş olması nedeniyle oluşan tepkileri de tamamen anlıyor ve bu durumun yarattığı güven kaybını son derece ciddiye alıyoruz. Yaşanan olay ve süreç yönetimindeki eksiklikler nedeniyle müşterimizden ve tüm paydaşlarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Yaptığımız değerlendirme kapsamında yalnızca ilgili servis noktasındaki uygulamalar değil, kendi iç süreçlerimiz de kapsamlı şekilde gözden geçirilmekte olup, gerekli düzeltici faaliyetler başlatılmıştır.