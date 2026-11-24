Avukattan kurtarma çalışmalarına ilişkin iddialar
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan dışındaki 8 zanlının avukatı Bahar Ersözer, Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş’a sorular yöneltti. Ersözer, kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını, sivillerin kendi canlarını tehlikeye atarak müdahalede bulunduğunu ve devletin kurtarma ekiplerinin yeterli müdahaleyi gerçekleştiremediğini ileri sürdü. Avukatın sorularını yanıtlayan Mannaş, geminin saat 11.56’da limandan ayrıldığını, "Mayday" acil yardım çağrısının ise saat 12.13’te yapıldığını söyledi. Mannaş, olayla ilgili limandan 7-8 kişinin, Sahil Güvenlik’ten ise 5 kişinin ifadesinin alındığını belirterek, kurtarma çalışmalarına 2 helikopterin katıldığını kaydetti.
Ersözer, Kıyı Emniyeti’nin kurtarma ekibinden hiç kimsenin yolculara veya gemiye yönelik kurtarma çalışmalarına katılmadığını, çalışmaların yalnızca Sahil Güvenlik tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterden iki kişinin gemiye ulaşarak kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğunu belirten Mannaş’a karşılık Ersözer, söz konusu kişilerin müdahalesi sırasında bazı yolcuların denize düştüğünü ileri sürdü. Mannaş ise avukata, "Bu sizin iddianız" yanıtını verdi.
"Suçlama kamuoyu baskısıyla değiştirildi"
Ersözer, zanlılara yöneltilen suçlamanın "kasten adam öldürme" olarak değiştirilmesinin kamuoyu baskısı nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti. Suçlamanın ağırlaştırılmasını gerektirecek somut delil bulunmadığını savunan Ersözer, mürettebatın yolcuların tahliyesine yardımcı olduğunu ve can yeleklerinin kullanılması konusunda yönlendirmelerde bulunduğunu ileri sürdü.
Mannaş ise mahkemeye sunulan 6 yolcu ifadesinde mürettebatın kendilerine yardımcı olmadığı yönünde beyanlar bulunduğunu söyledi. Mannaş, alınan ifadelerde hiçbir yolcunun mürettebatın kendilerine yardımcı olduğuna ilişkin beyanda bulunmadığını belirtti.
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