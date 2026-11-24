Gemi 400 TL’lik yapıştırıcıyla tamir edildi





Mannaş, geminin seferlerin aksamaması için uygun olmayan malzemeler kullanılarak tamir edildiğini belirtti. Geminin 12 Haziran 2026’da Girne Limanı’na geldiğini, 13 Haziran’da tamir edildiğini ve 14 Haziran’da yeniden sefere çıktığını belirten Mannaş, onarımın ardından 79 sefer gerçekleştirildiğini söyledi. Mannaş, halen aranan bir kişi ile gemi kaptanının 400 TL’ye satın alınan suya dayanıklı yapıştırıcı kullanarak tamirat yaptıklarını aktardı. Şirket direktörünün de bu süreçte sorumluluğu bulunduğunu savunan Mannaş, "Seferler aksamasın diye kendi kendilerine uyduruk tamirat yaparak, gemi ile tamirattan sonra 79 sefer yapıldı" dedi.





Zanlıların ülkedeki bağları mahkemede değerlendirildi





Mannaş, zanlıların vatandaşlık durumları, KKTC’deki ikamet adresleri ve ülkedeki bağlarına ilişkin bilgileri de mahkemeye sundu. Şirket direktörünün Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olduğunu, Güzelyurt’ta kendisine ait bir villasının bulunduğunu ve villa işletmeciliği yaptığını belirten Mannaş, diğer zanlıların büyük bölümünün KKTC’de kalıcı ikamet adreslerinin bulunmadığını ifade etti. Bazı zanlıların ülkeye geldiklerinde şirkete ait lojmanlarda veya gemide kaldıklarını belirten Mannaş, Azerbaycan vatandaşı olan 2 zanlının da Türkiye ve KKTC’de gemide yaşadıklarını kaydetti.





Zanlılar saldırıya uğradı





Mannaş, olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını, hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkileri nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi. Zanlıların daha önce Barış Ruh Hastanesi’nde saldırıya uğradıklarını belirten Mannaş, sağlık kontrollerine götürülmeleri sırasında ek güvenlik önlemleri alındığını ifade etti. Mannaş, duruşmalarda da 90 polisin ek görev yaptığını belirtti.



