Mersin'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: 17 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı. Polisin il merkezinde yaptığı 19 ayrı çalışmada çok sayıda şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstleri ile adreslerinde yapılan aramada 544 adet sentetik ecza hapı, 115 gram esrar, 108 gram bonzai, 103 adet uyuşturucu hap, 43 gram kokain ile çeşitli miktarlarda bonzai ham maddesi, eroin, kenevir ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin suçtan elde ettiği 60 bin 695 TL’ye de el konuldu.

Emniyette işlemleri yapılan şüpheliler ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reklam Reklam

Gündem

Mersin'de kanlı saldırı, ölü ve yaralılar var: Kaldırımda yürüyüp rastgele ateş açtı, ortalık savaş alanına döndü

Gündem

Kötü koku harekete geçirdi: Evden tonlarca atık ve eski eşya çıkarıldı

Gündem

20 metre yükseklikten düştüler: İki işçiden acı haber geldi