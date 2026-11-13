Malatya'daki helikopter kazası sonrası uzman isim 'yalvarırım diyerek' firmaları uyardı

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Malatya’da askeri helikopter düştü: Enkazdan alevlerin yükseldiği anlar kameraya yansıdı

Malatya'da Millî Savunma Bakanlığına ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi önemli değerlendirmelerde bulundu.

Elektrik teline çarpma ihtimaline dikkat çekti

Helikopterin elektrik teline çarpma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiren İzgi, kazanın nedeninin belirlenmesinin kolay olmayacağını ifade etti. İzgi, helikopterlerde uçaklardaki gibi kara kutu bulunmadığını belirterek bu durumun kazanın aydınlatılmasını zorlaştırabileceğini dile getirdi.

Enerji firmalarına seslendi

Elektrik hatlarının hava araçları tarafından fark edilebilmesi için alınması gereken önlemlere değinen İzgi, Türkiye'de enerji hattı ihalesi yapan firmalara çağrıda bulundu. Hatlara kırmızı ve beyaz renklerde, 50 santimetre veya daha büyük çapta fosforlu ikaz küreleri yerleştirilmesini isteyen İzgi, bu uygulamanın özellikle gece uçuşu yapan helikopterler açısından önem taşıdığını vurguladı.

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"Lütfen bunu ihalenize şartname olarak ekleyin"

Sözlerine "Yalvararak söylüyorum" diyerek devam eden İzgi, elektrik hatlarının görünürlüğünü artıracak önlemlerin ihale süreçlerine dâhil edilmesini istedi. Uzman isim, "Özellikle gece uçuşu yapan helikopterlerde bu önemli. Lütfen bunu ihalenize şartname olarak ekleyin." ifadelerini kullandı.

Elektrik tellerindeki ikaz küresi nedir özellikleri neler?

İkaz küreleri, elektrik iletim hatlarının uçak ve helikopter pilotları tarafından daha kolay fark edilmesini sağlamak amacıyla tellere yerleştirilen güvenlik ekipmanlarıdır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı'na göre üstten geçen kablolarda kullanılan bu işaretleyicilerin çapı en az 60 santimetre olmalıdır. Beyaz ve kırmızı veya beyaz ve turuncu renklerde dönüşümlü olarak yerleştirilen küreler, çevreyle renk kontrastı oluşturarak hatların görünürlüğünü artırır. Kürelerin yerleştirilme aralıkları çaplarına göre belirlenir. Alüminyum veya kompozit malzemeden üretilebilen ikaz kürelerinin ışıklı modelleri de bulunur. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) bu ekipmanlara ilişkin özel teknik şartnameleri bulunmaktadır.