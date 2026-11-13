Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Otlukbeli Savaşı sahneleri yeniden gündem oldu

Hakan Fidan 'Abdullah Çatlı' sorusuna gülerek yanıt verdi

Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda gazeteci Hamid İhtiyar'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yaptığı Abdullah Çatlı benzetmesi gülümseten anlara sahne oldu. İhtiyar'ın "Sizi Abdullah Çatlı'ya benzetiyorlar." sözlerine Fidan, "Yorum yok." diyerek karşılık verdi. Gazetecinin "Replik de var, 'Bu çocuğun her şeyi değişmiş, gözleri değişmemiş' diye." sözleri üzerine gülen Fidan, "Yorum yok." yanıtını yineledi.