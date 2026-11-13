Sağdan sollamaya çalışan motosikletli minibüsten inen yolcuya çarptı

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı İskitler bölgesindeki Kazım Karabekir Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsü, dolmuştan inen vatandaşa çarptı.
‘DOLMUŞTAN İNİYORUM, KÖR MÜSÜN?’
Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsüne tepki gösteren vatandaş, "Dolmuştan iniyorum, kör müsün?" ifadelerini kullandı. Yaşanan kaza ve sonrasındaki diyalog, sürücünün kamerası tarafından kaydedildi. Motosikletlinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler dikkat çekti.
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