Türkiye Sigorta AŞ, fon kazancı olarak belirlediği 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'yi TMSF hesabına yatırdığını açıkladı.

Türkiye Sigorta AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'nin iade edilecek kazanç olarak belirlendiğini bildirdi.

İade tutarı bugün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına yatırıldı.

İç denetimde kazanç tespit edildi

Şirket nezdinde bir süredir kapsamlı iç denetim ve inceleme çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmaların ve TMSF ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılan görüşmelerin ardından bulgular kamuoyuyla paylaşıldı.

7 Ekim 2026 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Türkiye Sigorta'nın 30 Eylül 2026 itibarıyla tasfiyeye konu fonlarda bakiyesi bulunmuyor. İç denetim çalışmaları ise 2025 yılını da kapsayacak şekilde derinleştirildi. Şirketin fonların bir kısmına ilgili tarihlerde yürürlükte olan mevzuata ve yatırım politikasına uygun olarak yatırım yaptığı, bu yatırımlardan kazanç elde ettiği tespit edildi.

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Gönüllülük esasıyla iade kararı

Şirket, kazancın mevzuata uygun olmasına rağmen iade kararı aldığını duyurdu. Açıklamada bu karar şöyle gerekçelendirildi:

"Söz konusu kazanç her ne kadar mevzuata uygun olsa da Şirketimizin etik ilkeleri ve hakkaniyet anlayışı gereği ve TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucunda gönüllülük esasına dayanılarak iade edilmesine karar verilmiştir."

Enflasyon etkisi düşülerek hesaplandı

İade edilen tutar ve iade usulü, TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler ile şirketin kendi hesaplaması esas alınarak belirlendi. Fonlardan elde edilen alım-satım kazancından, yatırım süresine isabet eden (Yİ-ÜFE + TÜFE) / 2 oranındaki enflasyon etkisi düşüldü. Geriye kalan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL iade edilecek kazanç olarak belirlendi.

Açıklamada, "Söz konusu fonlara yapılan yatırımlarla ilgili olarak Şirketimizin başkaca bir iade ve/veya ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı öngörülmektedir." ifadesi yer aldı. Şirketin bu ödemeye ilişkin yasal haklarının saklı olduğu da belirtildi.

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Türkiye Sigorta, "Konuya ilişkin gelişmeler, tüm paydaşlarımızla eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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