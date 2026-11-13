Bakan Gürlek duyurdu: Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılması, hayatını kaybedenlerin ailelerinin cevapsız sorularına yanıt bulunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle Bursa ve Bitlis'te yıllardır çözülemeyen üç cinayet dosyası yeniden incelemeye alındı.

Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanları birlikte değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

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Mehmet Arıcan cinayetinde 16 yıl sonra tutuklama

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Mehmet Arıcan'ın dosyası yeniden incelendi.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

20 yıllık kadın cinayetinde 2 tutuklama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadının öldürülmesine ilişkin dosya da yeniden açıldı.

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Dosya kapsamında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları yeniden incelendi. Dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yurt dışında bulunduğu belirtilen firari şüpheli hakkında yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesine yönelik incelemeler devam ediyor.

Mehmet Şahinoğlu cinayetinde 11 gözaltı

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma da yeniden ele alındı.

Soruşturma kapsamında 2015 yılında Kestel'de bulunan yanmış insan kemiklerine ilişkin adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gürlek'ten soruşturmalara katkı sunan ekiplere teşekkür

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaları yürüten Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet başsavcılıklarına, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne, Bursa, Tatvan ve Mustafakemalpaşa il ve ilçe jandarma komutanlıklarına, JASAT ekiplerine ve çalışmalarda emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, açıklamasında hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.

Geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını belirten Gürlek, adaletin tecellisi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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