Bakan Gürlek: Karşımızda borsa manipülasyonu değil kapsamlı bir suç yapılanması var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasının basit bir borsa manipülasyonu olmadığını, üst düzey finans bürokrasisine uzanan kapsamlı bir suç yapılanması olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"İlk andan itibaren şeffaf bir şekilde gündeme aldığımız bu süreçte ilgili tüm veriler toplanıyor, gerekli işlemler yapılıyor. Milletimizin de çok yakından takip ettiği ve bildiği gibi bu adli ve hukuki soruşturmanın hiçbir karanlık noktası kalmayacaktır. Konu milletimiz olunca bizim için akan sular durur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki tavrını açıkça ortaya koymuştur. Biz millete yanlış yapana, milletin mal uzatana malına el uzatana saygı çıkmayacağız. Fon soruşturmalarının gündeme geldiği ilk andan itibaren devletin bütün kurumları teyakkuza geçmiştir. Adli ve mali eylem planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Geldiğimiz noktada da aziz milletimize şunu açıklıkla ifade ederim ki soruşturmaya da kapsamlı organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edilmiştir. Soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisinin de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz. Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı bugün itibariyle oldukça belirgin bir hale gelmiş ve sorumlular hukuk önünde, yeni bir hukuk önüne bir bir çıkarılmaya başlanmıştır. Verilen ifadeler yeni şüpheleri ortaya çıkarıyor. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık.

Borsa bürokrasisi, manipülasyonları yapanlar ve medya arasında kapsamlı bir iş birliği yapıldığını görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir. Bu şebekenin amacı bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir. Bu şekilde kartelleşerek ekonomimize zarar vermişlerdir.

Bu örgütsel yapı içerisinde söz konusu eylemlere katılarak servet elde edenlerin tümü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Yürütülen soruşturmalar yalnızca finansal piyasalardaki susuzluklarla sınırlı değildir. Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır.

Süreç elde edilen deliller doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir. Milletimiz her fırsatta açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir. Bu süreçte geldiğimiz nokta itibarıyla fon piyasamızda suç yapılanmasına irtikap etmiş en üst düzeyden en alt düzeye kadar bürokratik isimler, gerçek ve tüzel kişiler, siyasi profiller hakkında yasal işlemler yapılmış ve yapılmaktadır. İlgili kurumlarımız denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarımız da adli soruşturmaları bağımsız bir biçimde yürütüyor. Soruşturmanın geldiği noktada 433 şüpheli şahıs bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup, 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 38 şahıs firaridir ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişi hakkında mal varlıklarına ve banka hesaplarına blokaj tedbir işlevi uygulanmıştır. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı 8. defa yapılmış olup, kurul meselenin ekonomik ve idari boyutunu takip etmektedir.

Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yürütülen fon koordinasyon kurulu ve ilgili kurumlarımız ortak çalışmalar ışığında tüm karanlık noktalar aydınlatılacaktır. Bu kapsamda mal varlıklarının korunması, para hareketlerinin ortaya çıkarılması ve mali bağlantıların tespiti için tedbirleri almaya devam ediyoruz, devam ediyoruz. İade süreçleri de adli makamlarımız tarafından takip ediliyor. Yani çözümler sırasıyla hızla gündeme alınmıştır. Bizim için bu sürecin en önemli boyutlarından biri vatandaşlarımızın birikimlerinin yeniden kavuşmasıdır. Bu doğrultuda soruşturmalarla birlikte fonların tasfiyesine ve vatandaşlarımıza yapılacak ödemelere ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir. Yaklaşık 30 milyar Türk Lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi Tasarruf ve Mevduat Sigorta Fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir. Bu suç yapılanmasının yurt dışına çıkardığı paralar mutlaka milli ekonomimize kazandırılacaktır.

Tasfiye işlemleri hızla sürmektedir. Süreci tamamlanan fonlarda vatandaşlarımıza ödemeler yapılmış olup, diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemeler devam etmektedir. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Aziz vatandaşlarımız şunu bilmelidir: Ekonomimizin göz bebeği finans piyasalarımız bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Hukuka uygun çalışan şirketler ile suç şüphesi altındaki işlemleri birbirine karıştırılmamalıdır. Vatandaşlarımızın ticari itibarı, mesnetsiz iddialarla hedef alınamaz. Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifi ekonomik sistemimizin güvenli ortamını korumak, dedikodular ve manipülasyonlarla finans yapımıza zarar verilmemesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Milletin parasını korurken milletin hukukunu da koruyacağız. Suç işlediği kesinleşen kişi hesabını verecek, hakkında hüküm bulunmayan insanın masumiyet karinesi de gözetilecektir. Hukuk devletinin ölçüsü budur.

Eleştiriye elbette kulak veririz. Vatandaşımızın sorusundan rahatsız olmayız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi soran, sorgulayan, "yanlışa yanlış" diyen vatandaşlarımızın sözünü önemseriz. Bir kısım muhalefetin bu adli vakayı politik çıkarlara çevirmek için şark kurnazlığıyla ele alması da ayrı bir garabet yansımasıdır. Yakın coğrafyamızda huzur ve güvenin adası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörsüz Türkiye yolunda açtığı çağın ve bölgesel savunma gücünün etkinliğinden rahatsız olan yapıların, onların aparatlarının kara propagandalarının farkındayız.

Milletimiz müsterih olsun. Devletimiz ve kurumlarımız güçlüdür ve bu sorunu da halledip Türkiye düşmanlarının ellerini boşa çıkaracağız. Aziz milletim şundan emin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti, adalet ve konut olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde suç ve suçluyla mücadele kararlılığımı, fon soruşturulması konusunda da sonuna kadar hesap sorma ciddiyetimi hiçbir güç, hiçbir manipülasyon ve hiçbir muhalif yapının karalama politikaları karşısında test ettirmeyeceğim.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyiz şeklinde ifade ettiği sözü bizim sarsılmaz irademizdir. Her zaman ifade ettiğim gibi ucu nereye kadar giderse gitsin biz bunun peşini bırakmayacağız.

Aynı zamanda sürece cerrah titizliğiyle vaziyet edilecek, milletimizin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Yargının yolunu kanun belirler, kararını delil şekillendirir. Bu süreçte ölçümüzü kaybetmeyecek, sorumluluğumuzdan da geri durmayacağız. Milletimizin hesabını millet düşmanlarından soracağız.

Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu soruşturma bizim için faili meçhul bir mesele değildir. Suça konu eylemler ve bu eylemlerle bağlantılı şüpheliler somut delillerle ortaya konulmaktadır. Sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini sağlayacağız. Vatandaşlarımız bizi takip etsin ve gelişmeleri an be an devletin kurumlarından almaya devam etsin."

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