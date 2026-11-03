8 yıl sonra görkemli karşılama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkent Seul’deki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından iki lider, heyetlerde yer alan bakanları ve yetkilileri selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Lee, Uzak Doğu’ya özgü dövüş sanatları gösterisini izledi.

Gösterinin ardından iki lider, görüşmenin gerçekleştirileceği salona geçmek üzere merdivenleri el ele çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı’na girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

Seul caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde başkent Seul'de hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Ziyaret vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş güzergahı üzerinde bulunan ana cadde ve caddeler, Güney Kore ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

İki ülke bayraklarının yan yana dalgalandığı başkentte, Erdoğan'ın temasları yakından takip ediliyor.

Erdoğan'ın Seul'deki temaslarını yarın tamamlaması öngörülüyor.

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