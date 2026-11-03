İhracatta yeni rekor: Bakan Bolat "Tüm zamanların en yüksek rakamı" diyerek açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Geçen ay mal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

(Geçen ay) En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatımız (yıllık bazda) yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir

(Yıllıklandırılmış mal ihracatı) Geçen ay 2025 Ekim'e kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz 282 milyar dolardı. Hedefimizi aştık.

Ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi. 410 milyar dolarlık hedefi ekim ayı itibarıyla aşmış bulunuyoruz.

Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 25,9 milyar dolar (25 milyar 885 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3’üncü aylık ihracatına ve en yüksek Ekim ayı ihracatına ulaşmış olduk.

’2026 Ocak-Ekim döneminde 236,8 milyar dolar ihracat gerçekleşti.

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