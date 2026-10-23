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Ticaret Bakanı Bolat yeni rakamları paylaştı: Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminde 42 milyar dolar sınırı aşılıyor

Ticaret Bakanı Bolat yeni rakamları paylaştı: Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminde 42 milyar dolar sınırı aşılıyor

17:29, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 17:29, 23/10/2026, Cuma
IHA
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Ticaret Bakanı Bolat yeni rakamları paylaştı: Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminde 42 milyar dolar sınırı aşılıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacmi 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 38,5 milyar dolar ulaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 42 milyar doları aşacağını vurguladı. Türkiye'nin girişim ekosisteminin 40 milyar avro değerine ulaştığını ve Avrupa pazarında en hızlı büyüyen teknoloji merkezi olduğunu belirten Bakan Bolat, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ortak ticaret hedefine ulaşmada dijital teknolojiler, yapay zeka ve fintek yatırımlarının kritik bir rol oynayacağının altını çizdi.

İstanbul’da DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Dijital Çalışma Grubu ve Endeavor Türkiye işbirliğinde düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, küresel teknoloji ve yatırım ekosisteminin temsilcileri ile girişimcileri bir araya getirdi. Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacminin bu yıl 42-43 milyar doları aşacağını söyledi.

Türkiye’nin dış ticaret hacminin ekonomideki yerine değinen Bolat, "Mal ve hizmet ihracatı ile ithalatımızın toplamı 850 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, ülkemizin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yarısına karşılık geliyor" dedi.

Bolat, mal ve hizmet ihracatının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 25’ini oluşturduğunu belirterek, uluslararası ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin dünyanın farklı bölgeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirdiğini ve çeşitlendirdiğini kaydetti.

Türkiye’nin yatırımcılar için sunduğu fırsatlara değinen Bolat, "Genç ve nitelikli iş gücümüzle uluslararası yatırımcılar için fırsatlar sunuyor, girişimcileri ve yenilikçi projeleri destekliyoruz. Ekonomimiz yıllık ortalama yüzde 5,35 büyüdü. Milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatımız ise 50 milyar dolardan 409 milyar dolara yükseldi" diye konuştu.

"23 yılda ülkemize 294 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi sağlandı"

Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlara ve ülkedeki yabancı sermayeli şirketlere ilişkin değerlendirmede bulunan Bolat, "Türkiye’de 90 bin yabancı sermayeli şirket bulunuyor. Son 23 yılda ülkemize 294 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi sağlandı. Yerli ve uluslararası girişimler, ekonomimizin gelişimine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Bolat, "Şirketlerimiz de bu alanlardaki gelişmelere uyum sağlıyor. Türk girişim ekosistemi oyun, e-ticaret, sağlık teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknolojiler ve yazılım gibi alanlarda hızla gelişiyor. Bu alanlarda Türk ve Amerikan girişimleri arasında işbirliği için önemli bir potansiyel bulunuyor" dedi.

"Türkiye’nin girişim ekosisteminin değeri 40 milyar euroyu aştı"

Türkiye’nin girişim ekosisteminin değerinin 40 milyar euroyu aştığını ve binden fazla girişim sermayesi destekli şirketi bünyesinde barındırdığını belirten Bolat, "Türkiye’nin girişim ekosistemi 2019-2024 yılları arasında 9,4 kat büyüyerek Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarları arasında en hızlı büyüyen teknoloji ekosistemi oldu. Fintek sektörümüz ise 2025’te 201 milyon dolarlık yatırım çekti" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin fintek ekosisteminin yerli ve yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Bolat, "Dijital ödemeler, açık bankacılık ve yapay zeka destekli güvenlik çözümleri öne çıkıyor. İstanbul, 7 unicorn’a ev sahipliği yapan güçlü bir teknoloji merkezi haline geldi. ABD ile işbirliği, Türk girişimlerine sermaye ve uluslararası pazarlara erişim, Amerikalı yatırımcılara ise yenilikçi çözümler ve bölgesel büyüme fırsatları sunabilir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye-ABD arasındaki dış ticaret hacminde bu yıl 42 milyar dolar seviyesini aşmış olacağız"

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmine ilişkin konuşan Bolat, "Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz yüzde 13 artışla 38,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl 42-43 milyar dolar seviyesini kesinlikle aşmış olacağız. Amerikan şirketlerinin Türkiye’ye 16,5 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımı oldu. ABD’deki Türk yatırımcılar da 14,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi hedefimiz 100 milyar dolar" dedi.

Dijital teknolojiler, yapay zeka, fintek, yazılım ve siber güvenliğin Türkiye’nin ekonomik hedeflerine katkısına değinen Bolat, "Bu sektörler teknoloji şirketlerinin yanı sıra üreticiler, hizmet sağlayıcılar, ihracatçılar ve yatırımcılar için de fırsatlar sunuyor. Türkiye ile ABD arasında 2019’dan bu yana dijital ekonomi alanında teknik diyalog yürütülüyor. Veri, blokzincir, yapay zeka, 5G ve siber güvenlik alanlarındaki çalışmalar, iki ülkenin şirketleri ve girişimcileri arasındaki işbirliğini güçlendirecek" diye konuştu.


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Başlıklar :ömer bolattürkiye-abd ilişkileridış ticaretikili ticaret hacmidei̇k
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