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Kanada Başbakanı Türkiye’ye geliyor: Masada kritik başlıklar var

Kanada Başbakanı Türkiye’ye geliyor: Masada kritik başlıklar var

09:34, 22/10/2026, Perşembe
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Kanada Başbakanı Türkiye’ye geliyor: Masada kritik başlıklar var
Mark Carney - Recep Tayyip Erdoğan

Kanada Başbakanı Mark Carney’nin 22-23 Ekim’de gerçekleştireceği tarihi ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine taşınması hedefleniyor. Serbest ticaret anlaşmasından savunma sanayisine, enerjiden karşılıklı yatırımlara kadar birçok alanda yeni adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 22-23 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret ederek üst düzey temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi beklenen Carney, bir Kanada başbakanının Türkiye'ye yaptığı ilk ikili resmi ziyareti gerçekleştirmiş olacak.

Temaslarda, siyasi ve diplomatik konuların yanı sıra ticaretten savunma sanayisine, enerjiden karşılıklı yatırımlara kadar birçok konunun ele alınması hedefleniyor.

Carney ve beraberindeki heyetin, Türk iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelmesi, ana konuların yanı sıra havacılık, ileri teknolojiler ve kritik mineraller gibi öncelikli sektör fırsatlarının da ele alınması bekleniyor.

İletişim başkanı Duran'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Tarihi bir nitelik taşıyan ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Duran, şunları kaydetmişti:

“Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kanada arasındaki işbirliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek, münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ikili işbirliğine ilişkin çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır.”

STA müzakereleri NATO zirvesi sonrası hızlandı

Son dönemde gelişen iki ülke ilişkileri, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' nde verilen mesajlarla yeni bir boyut kazanmıştı.

Zirve kapsamında yapılan görüşmeler sonucu Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri nin başlatılmasına ilişkin ortak bildiri yayımlandı. İki ülkenin teknik ekipleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla zirveden bu yana yoğun şekilde çalıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu da iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı ilerletmek amacıyla haziranda görüşme yapmıştı.

Görüşmede, enerji sektörü, işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından "umut vadeden bir alan" olarak değerlendirildi. Nükleer enerji alanındaki işbirliği imkanı da masaya yatırıldı. Söz konusu temasların iki ülke ticaretini yeni bir boyuta taşıması bekleniyor.

Kanada Başbakanı: Erdoğan'ın hediyesinin yanında benimki sönük kaldı

Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine hediye edilen isme özel tabancayı yorumlamıştı. Carney, "kendi hediyesinin sönük kaldığını" söylemişti.

İki ülke dış ticaret hacmi 8 ayda 2 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin geçen yıl Kanada'ya ihracatı 1 milyar 577 milyon 350 bin dolar, bu ülkeden ithalatı da 1 milyar 162 milyon 825 bin dolar oldu.

Böylece geçen yıl iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2 milyar 740 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşti.

İhracat fasıllara göre incelendiğinde, 2025'te kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler 158 milyon 781 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu faslı 104 milyon 436 bin dolarla demir ve çelik, 97 milyon 46 bin dolarla demir veya çelikten eşyalar takip etti.

Bu yılın 8 ayında da Türkiye'nin ihracatı 1 milyar 23 milyon 98 bin dolar, ithalatı 954 milyon 812 bin dolar oldu. Böylece Türkiye-Kanada dış ticaret hacmi 8 ayda 2 milyar dolara yaklaştı.

Ocak-ağustos döneminde de ilk sırada 96 milyon 62 bin dolarla kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler yer aldı. Bunu 73 milyon 841 bin dolarla alüminyum ve alüminyumdan eşya, 49 milyon 520 bin dolarla yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler izledi.

Özellikle STA'nın imzalanması halinde yeni işbirlikleriyle kısa vadede ticaret hacminin 7-8 milyar dolar seviyesine, ilerleyen dönemde de 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Yılın 8 ayında 209 bini aşkın turist geldi

Türkiye'ye 2025'te Kanada'dan gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,1 artışla 321 bin 271 olarak kayıtlara geçti. Turist sayısı 2024'te 302 bin 728'di. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise Kanada'dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 209 bin 176 oldu.

Öte yandan, Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 itibarıyla Kanada'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stoku 3,3 milyar Kanada doları seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Türkiye'nin Kanada'daki doğrudan yatırım stoku 233 milyon Kanada doları.



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Başlıklar :mark carneykanada başbakanırecep tayyip erdoğancumhurbaşkanı
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