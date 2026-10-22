Sergen Yalçın'a TFF'den veto! O isteği kabul edilmedi
09:28, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:37, 22/10/2026, Perşembe
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A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları ortaya çıkarken, deneyimli çalıştırıcının yardımcılarından biri TFF tarafından veto edildi.
A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi.
Gazeteci Tahir Kum, deneyimli çalıştırıcının sözleşme detaylarını açıkladı.
Buna göre Sergen Yalçın yıllık 125 milyon TL sabit ücret kazanacak, sözleşme süresi ise 4 yıl olacak.
Öte yandan Yalçın'ın TFF'ye sunduğu ekibinde yardımcıları arasında bulunan Ozan Köprülü'nün, bahisten 12 ay ceza aldığı gerekçesiyle veto edildiği ortaya çıktı.
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