Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon oranlarına göre yeni 2027 asgari ücret tahminleri

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 seviyesinde bulunuyor.

Asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde net ücret 36 bin 388,66 TL'ye yükseliyor. Mevcut maaşa göre artış yaklaşık 8 bin 313 TL'yi buluyor.

Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu oranın asgari ücrete yansıtılması halinde net maaş 36 bin 48,94 TL'ye ulaşıyor. Böyle bir artışta mevcut asgari ücrete yaklaşık 7 bin 973 TL eklenmiş oluyor.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,66 olarak hesaplandı. Bu oranın ücret artışına yansıtılması durumunda net asgari ücret 36 bin 402,69 TL seviyesine geliyor. Böylece çalışanın mevcut maaşına yaklaşık 8 bin 327 TL eklenmiş oluyor.