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Şirketlerin yeşil dönüşüm lideri

Şirketlerin yeşil dönüşüm lideri

İbrahim Acar
04:00, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Şirketlerin yeşil dönüşüm lideri
Sinem Edige, Mahmut Akten, Cemal Onaran.

COP31’in Küresel Bankacılık Partneri Garanti BBVA, sürdürülebilirliği şirketlerin iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Banka, 3,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman hedefi doğrultusunda enerji dönüşümü, elektrifikasyon, kaynak verimliliği ve iklim dayanıklılığı yatırımlarını destekliyor. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Sürdürülebilir dönüşümde enerji, teknoloji ve iklim dayanıklılığı öne çıkıyor” dedi.

İklim değişikliği, enerji maliyetleri, karbon düzenlemeleri ve uluslararası ticaretteki gelişmeler, şirketlerin yatırım kararlarını ve rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Sürdürülebilirlik, bu süreçte çevresel sorumluluğun ötesine geçerek uzun vadeli büyüme stratejilerinin temel unsurlarından biri haline geliyor. Dünya Bankası’nın Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu’na göre; Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda 2022-2040 döneminde yaklaşık 165 milyar dolarlık ilave yatırıma ihtiyacı bulunuyor. Bunun yaklaşık 11 milyar dolarlık bölümünün imalat sektöründe gerçekleştirilmesi gerekiyor. COP31’in Küresel Bankacılık Partneri Garanti BBVA, sürdürülebilir finansmanı sektörel uzmanlık ve danışmanlık hizmetleriyle birleştirerek şirketlerin dönüşüm yatırımlarına destek veriyor. Banka, 2018-2025 dönemi için belirlediği 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman hedefini planlanandan önce tamamladı. 2018-2029 dönemi için hedefini 3,5 trilyon TL’ye yükselten banka, 2026’nın üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 1,9 trilyon TL sürdürülebilir finansmana ulaştı. Bu yıl sağlanan finansman 855 milyar TL oldu. Bankanın sağladığı yaklaşık her dört krediden biri sürdürülebilir finansman kapsamında bulunuyor.

TEKNOLOJİ VE İKLİM DAYANIKLILIĞI ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplandıran Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilirliğin iş dünyası açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Sürdürülebilirliğin bütün kurumların iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini belirten Akten, finansmanın yanı sıra şirketlerin doğru yatırım alanlarını belirlemelerine ve dönüşüm yol haritaları oluşturmalarına da destek verdiklerini ifade etti.

YILLARDIR ÖNCELİĞİMİZ OLAN BİR KONU

Bugün sürdürülebilirliği yalnızca çevresel hedefler veya kurumsal taahhütler üzerinden değerlendirmenin yeterli olmadığını vurgulayan akten, “Enerji maliyetleri, kaynakların verimli kullanılması, karbon düzenlemeleri ve değişen ticaret koşulları, şirketlerin bugünkü faaliyetlerini olduğu kadar gelecekteki rekabet güçlerini de etkiliyor. Bu nedenle sürdürülebilirliğin, sektör ve ölçekten bağımsız olarak tüm kurumların iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Garanti BBVA olarak sürdürülebilir finansmanı uzun yıllardır önceliklendiriyoruz. Bizim için önemli olan yalnızca sağladığımız finansmanın büyüklüğü değil, bu kaynaklarla hangi yatırımların hayata geçirildiği ve şirketlerin dönüşümüne nasıl katkı sağlandığı. Enerji verimliliğinden elektrifikasyona, düşük karbonlu üretimden iklim dayanıklılığına kadar farklı alanlarda müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerjiye 7,7 milyar dolar yatırım

  • Garanti BBVA, 2014’ten bu yana finanse ettiği tüm yeni elektrik üretim projelerinde yenilenebilir kaynaklara odaklanıyor. Yenilenebilir enerji projelerine sağlanan yatırım 7,7 milyar doları aştı. Elektrikli araçlar ve şarj altyapısına ise 2026’da 27 milyar TL finansman sağlandı. Önümüzdeki dönemde enerji depolama, şebeke modernizasyonu ve sanayide elektrifikasyon yatırımlarının da önem kazanması bekleniyor.

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Başlıklar :Garanti BBVACOP31ekonomi
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