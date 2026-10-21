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Döküm sanayisinde Türkiye imzası: Türkiye döküm sektöründe Avrupa 2'ncisi, dünyada ise 7'nci sırada

Döküm sanayisinde Türkiye imzası: Türkiye döküm sektöründe Avrupa 2'ncisi, dünyada ise 7'nci sırada

19:54, 21/10/2026, Çarşamba
AA
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Döküm sanayisinde Türkiye imzası: Türkiye döküm sektöründe Avrupa 2'ncisi, dünyada ise 7'nci sırada
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 76. Dünya Döküm Kongresi'nin kapanış programında konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin döküm sanayisinde üretim kapasitesinin 3 milyon ton olduğunu belirterek "Toplam üretimimiz 2025 yılında 2 milyon 300 bin ton olmuştur. Bu üretimin değeri de 8 milyar avro mertebesindedir ve 1 milyon 640 bin ton ihracatımız, 6,1 milyar avro ihracat tutarına ulaşmaktadır" dedi. Bolat yaptığı açıklamada "Toplam üretimin yüzde 71'i miktar bazında, değer bazında da toplam yüzde 76'sı ihraç edilmektedir. Türkiye 3 milyon tonluk üretim kapasitesiyle döküm sektöründe dünyada 7'nci, Avrupa'da 2'nci sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 76. Dünya Döküm Kongresi'nin kapanış programında yaptığı konuşmada, toplantıya katıldığı andan itibaren güzel bir dünya kardeşliği, dayanışması ve toplantı disiplini ile profesyonel bir organizasyon akışını görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sizlere saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini iletmek istiyorum. Aynı zamanda 2026 yılı Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğinin (TÜDÖKSAD) 50'nci kuruluş yıl dönümü, kutluyorum. İnşallah 75'inci yıla, 100 yıla da ulaşmak nasip olur, diyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanlık tarihinin en eski sektörlerinden olan dökümcülüğün önemine dikkat çeken Bolat,
"Otomotivden savunma sanayisine, beyaz eşyadan havacılığa, enerjiden makine imalatına, raylı sistemlere kadar pek çok stratejik sektörün temel girdilerini sağlayan döküm sanayisi ülkelerin üretim kabiliyetini ve sanayi bağımsızlığını belirleyen kritik alanlardan biridir."
diye konuştu.
Bolat, Türkiye'nin döküm sanayisinde üretim kapasitesinin 3 milyon ton olduğunu dile getirerek,
"Toplam üretimimiz 2025 yılında 2 milyon 300 bin ton olmuştur. Bu üretimin değeri de 8 milyar avro mertebesindedir ve 1 milyon 640 bin ton ihracatımız, 6,1 milyar avro ihracat rakamına, tutarına ulaşmaktadır. Yani toplam üretimin yüzde 71'i miktar bazında, değer bazında da toplam yüzde 76'sı ihraç edilmektedir. Türkiye 3 milyon tonluk üretim kapasitesiyle döküm sektöründe dünyada 7'nci, Avrupa'da 2'nci sırada yer almaktadır."
 şeklinde konuştu.
"Döküm sanayimiz bugün 200'den fazla ülke ve bölgeye ulaşan ihracat ağıyla ülkemizin üretim gücünü dünyaya da yansıtmaktadır."
 diyen Bolat, döküm sektörünün bu başarılarının dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte olması bakımından da kıymetinin oldukça büyük olduğunu vurguladı.

"Türkiye dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna ulaştı"

Bolat, son yıllarda meydana gelen dünyadaki krizlerin dünya ticaretini de etkilediğine işaret ederek, "Böyle bir dönemde Avrupa, Asya ve Orta Doğu, Afrika coğrafyasının kavşağında bulunan Türkiye'nin gerek ticaret yolları için, enerji ve ulaştırma koridorlar için tam merkezde yer alması, lojistik üs ve tedarik zinciri açısından merkezi bir üs olması, Çin'den başlayıp Fas'a kadar olan coğrafyada Çin'in ardından en güçlü imalat sanayi ülkesi olması, bu noktada batıdaki tedarik zinciri sıkıntıları, lojistik kopukluklar anlamında çok önemli, tamamlayıcı, olumlu etkiler yapmıştır." dedi.

Türkiye'nin dünyanın satın alma gücü paritesine göre 11'nci büyük ekonomisi konumuna ulaştığını ifade eden Bolat, 2003 yılında ise Türkiye'nin dünyanın 18'nci büyük ekonomisi olduğunu anlattı.

"İhracata dayalı büyüme modeli çok büyük katkı sağlamıştır"

Bolat, ayrıca cari döviz kurları temelinde ise 2003'te Türkiye'nin dünyanın 21'inci en büyük ekonomisi iken, geçen yıl itibarıyla dünyanın en büyük 16'ncı büyük ekonomisi sırasına yükseldiğini ve 1,7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 16 yıl, pandemi yılı 2020 de dahil olmak üzere Türkiye kesintisiz büyümüştür olumlu olarak. Son 23 yılda yıllık reel ortalama yüzde 5,35'lik bir büyüme kaydetmiştir ve 16 yıl kesintisiz büyüme de devam etmiştir. Bu büyümede ekonomik reformlar, Gümrük Birliği'nin Avrupa Birliği ile başarılı bir sanayi entegrasyonuna dönüşmesi, arz-tedarik zincirlerinin Türkiye ve Batı sanayileri arasında güçlü bir entegrasyon sağlaması, ekonomik reformlar, ihracata dayalı büyüme modeli, çok büyük katkı sağlamıştır.
Türkiye 2002'de 36 milyar dolarlık bir mal ihracatı büyüklüğüne sahipken eylül ayı, geçen ay, yıllıklandırılmış 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Dünyadaki bu kadar 2 büyük ekonomik kriz, pandemi, egemen borç krizi ve enerji savaşları, mini dünya savaşlarına rağmen bu gelişmeleri sağlamıştır. Bunda Türk özel sektörünün çok başarılı teşebbüs kabiliyeti, Türk mühendis ve işçiliğinin başarıları çok önemli rol oynamıştır."

Türkiye'nin bir dış ticaret ülkesi olduğunu vurgulayan Bolat, "283,7 milyar dolarlık mal ihracatına, 125 milyar dolarlık hizmet ihracatını eklediğimizde geçen ay yıllıklandırılmış 409 milyar dolar ihracatımız vardı. Aynı zamanda Türkiye ithalat yönünden de dünyayla ticaret yapmaktadır. Türkiye'nin ihracat ve ithalat toplamı mal bazında 665 milyar dolardır. İhracatımızın milli gelirdeki payı yüzde 25'tir. Mal ve hizmet ihracat ve ithalatımızın toplamı 860 milyar dolardır. 1,7 trilyon dolarlık milli gelirimize böldüğümüzde Türkiye milli gelirinin yarıdan fazlası dış ticaretten elde edilmektedir." dedi.

"Hep bir arada çalıştık, bir arada olduk"

Bakan Bolat, bu anlamda Türkiye'nin dünya ile kazan-kazan temelinde, çift taraflı bir ticaret ilişkisi bulunduğuna dikkati çekerek, bu yılın 9 ayının 5 ayında mal ihracatında aylık rekorlar kırıldığını anlattı.

Türkiye'nin bölgesindeki ve Körfez'deki sıcak savaş ortamına rağmen özellikle turizm anlamında geçen yılın aynı performasını göstermeyi de başardığını belirten Bolat, "Tabii dünyada önemli gelişmeler var. Yeşil mutabakat, dijital dönüşüm ve yapay zeka devrimi. Bütün bunlar gerek meslekleri gerek sektörleri gerek üretim ve dış ticaretin bugününü ve yakın geleceğini çok yakında ilgilendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat,
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu geçen 24 yıllık dönemde özel sektörümüz, kamu sektörümüz, hükümet otoritesi olarak hep bir arada çalıştık, bir arada olduk. Siz kongre yapıyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak yanınızdayız ve hep birlikte çalışıyoruz, ülkemizin ve dış ortaklarımızın ortak menfaatleri için."
 dedi.

Döküm sanayicileri ve ihracatçılarının gerek ihracat düzenlemeleri gerek ithalat düzenlemeleri noktasında Ticaret Bakanlığı ile çok yakın çalıştıklarını belirterek, "Kapımız telefonlarımız sizlere 24 saat açık. Teknolojisi yüksek Türk malı imajına verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği 'yatırım, üretim, ihracat, istihdam' zincirinin hiçbir zaman kopmaması için hükümetimiz olarak her daim yanınızda yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :İhracatİstihdamTicaret Bakanı Ömer BolatTürkiye
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