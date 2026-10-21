Döküm sanayisinde Türkiye imzası: Türkiye döküm sektöründe Avrupa 2'ncisi, dünyada ise 7'nci sırada
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin döküm sanayisinde üretim kapasitesinin 3 milyon ton olduğunu belirterek "Toplam üretimimiz 2025 yılında 2 milyon 300 bin ton olmuştur. Bu üretimin değeri de 8 milyar avro mertebesindedir ve 1 milyon 640 bin ton ihracatımız, 6,1 milyar avro ihracat tutarına ulaşmaktadır" dedi. Bolat yaptığı açıklamada "Toplam üretimin yüzde 71'i miktar bazında, değer bazında da toplam yüzde 76'sı ihraç edilmektedir. Türkiye 3 milyon tonluk üretim kapasitesiyle döküm sektöründe dünyada 7'nci, Avrupa'da 2'nci sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat 76. Dünya Döküm Kongresi'nin kapanış programında yaptığı konuşmada, toplantıya katıldığı andan itibaren güzel bir dünya kardeşliği, dayanışması ve toplantı disiplini ile profesyonel bir organizasyon akışını görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sizlere saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini iletmek istiyorum. Aynı zamanda 2026 yılı Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğinin (TÜDÖKSAD) 50'nci kuruluş yıl dönümü, kutluyorum. İnşallah 75'inci yıla, 100 yıla da ulaşmak nasip olur, diyorum." ifadelerini kullandı.
"Türkiye dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna ulaştı"
Bolat, son yıllarda meydana gelen dünyadaki krizlerin dünya ticaretini de etkilediğine işaret ederek, "Böyle bir dönemde Avrupa, Asya ve Orta Doğu, Afrika coğrafyasının kavşağında bulunan Türkiye'nin gerek ticaret yolları için, enerji ve ulaştırma koridorlar için tam merkezde yer alması, lojistik üs ve tedarik zinciri açısından merkezi bir üs olması, Çin'den başlayıp Fas'a kadar olan coğrafyada Çin'in ardından en güçlü imalat sanayi ülkesi olması, bu noktada batıdaki tedarik zinciri sıkıntıları, lojistik kopukluklar anlamında çok önemli, tamamlayıcı, olumlu etkiler yapmıştır." dedi.
"İhracata dayalı büyüme modeli çok büyük katkı sağlamıştır"
Bolat, ayrıca cari döviz kurları temelinde ise 2003'te Türkiye'nin dünyanın 21'inci en büyük ekonomisi iken, geçen yıl itibarıyla dünyanın en büyük 16'ncı büyük ekonomisi sırasına yükseldiğini ve 1,7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını söyledi.
Ticaret Bakanı Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Türkiye'nin bir dış ticaret ülkesi olduğunu vurgulayan Bolat, "283,7 milyar dolarlık mal ihracatına, 125 milyar dolarlık hizmet ihracatını eklediğimizde geçen ay yıllıklandırılmış 409 milyar dolar ihracatımız vardı. Aynı zamanda Türkiye ithalat yönünden de dünyayla ticaret yapmaktadır. Türkiye'nin ihracat ve ithalat toplamı mal bazında 665 milyar dolardır. İhracatımızın milli gelirdeki payı yüzde 25'tir. Mal ve hizmet ihracat ve ithalatımızın toplamı 860 milyar dolardır. 1,7 trilyon dolarlık milli gelirimize böldüğümüzde Türkiye milli gelirinin yarıdan fazlası dış ticaretten elde edilmektedir." dedi.
"Hep bir arada çalıştık, bir arada olduk"
Türkiye'nin bölgesindeki ve Körfez'deki sıcak savaş ortamına rağmen özellikle turizm anlamında geçen yılın aynı performasını göstermeyi de başardığını belirten Bolat, "Tabii dünyada önemli gelişmeler var. Yeşil mutabakat, dijital dönüşüm ve yapay zeka devrimi. Bütün bunlar gerek meslekleri gerek sektörleri gerek üretim ve dış ticaretin bugününü ve yakın geleceğini çok yakında ilgilendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Döküm sanayicileri ve ihracatçılarının gerek ihracat düzenlemeleri gerek ithalat düzenlemeleri noktasında Ticaret Bakanlığı ile çok yakın çalıştıklarını belirterek, "Kapımız telefonlarımız sizlere 24 saat açık. Teknolojisi yüksek Türk malı imajına verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği 'yatırım, üretim, ihracat, istihdam' zincirinin hiçbir zaman kopmaması için hükümetimiz olarak her daim yanınızda yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.