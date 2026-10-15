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Ticaret Bakanı Bolat'tan AB'ye 'Made in Europe' uyarısı: Türkiye'yi dışlarsanız zarar görürsünüz

Ticaret Bakanı Bolat'tan AB'ye 'Made in Europe' uyarısı: Türkiye'yi dışlarsanız zarar görürsünüz

23:32, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Bolat'tan AB'ye 'Made in Europe' uyarısı: Türkiye'yi dışlarsanız zarar görürsünüz
Ömer Bolat, Avrupa'ya 'Türkiye’yi dışlamak size de kaybettirir' mesajı verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği’nin otomotiv ve temiz enerji gibi stratejik sektörlerde Avrupa üretimini önceleyen “Made in Europe” planına Türkiye’nin dahil edilmemesinin hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın çıkarlarına zarar vereceği uyarısında bulundu. Türkiye’nin en başından itibaren eşit ortak olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, AB ile Türkiye arasındaki 30 yıllık Gümrük Birliği’nin ve güçlü tedarik zinciri entegrasyonunun tehlikeye girebileceğine dikkat çekti.

AB, mart ayında otomotiv ve temiz enerji gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kamu desteğinden yararlanabilmek için Avrupa’dan satın alma yapmalarını zorunlu kılmayı öngören planlarını açıkladı.

Bolat, Brüksel’de Agence France-Presse'e (AFP) yaptığı açıklamada, Türkiye’nin plandan dışlanmaması için AB politika yapıcılarıyla görüşmelerde bulunduğunu belirterek,
“Türkiye, ‘Avrupa ile Birlikte Üret’ konsepti çerçevesinde en başından itibaren eşit bir ortak olarak kabul edilmelidir.”
dedi.

"Türkiye'nin çıkarları zarar görmemeli"

Bolat,
“Avrupa’nın kendi çıkarları; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat alanlarındaki menfaatleri zarar görmemelidir. Türkiye’nin çıkarları da zarar görmemelidir.”
 ifadelerini kullandı.

AB’de Türkiye’nin plana dahil edilmesi tartışılıyor

AB, serbest ticaret anlaşmaları, gümrük birlikleri veya kamu alımı anlaşmaları aracılığıyla Birlik ile bağlantısı bulunan ülkeler dahil olmak üzere bazı ortaklarının ürettiği ürünlerin plana dahil edilip edilmeyeceğini tartışıyor.

Fransa, kamu kaynaklarının yeşil teknoloji gibi AB’nin kendi sanayi kollarına yönlendirilmesini istiyor. Bu tutum, Almanya ve diğer birçok üye ülkenin yaklaşımıyla çelişiyor.

AB ile Türkiye arasında 1995’ten bu yana Gümrük Birliği bulunuyor. Türkiye aynı zamanda Birliğe katılmaya aday ülke konumunda.

Bolat’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye ile AB arasındaki yıllık mal ticareti 205 milyar avro değerinde.
Otomotiv ticareti ise bunun 55 milyar avroluk bölümünü oluşturuyor.

Avrupa otomotiv sektörünün Türkiye bağı

İki taraf arasındaki yakın ticari ilişkilere dikkat çeken Bolat, Avrupalı otomotiv üreticilerinin Türkiye’de uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Bolat, Türkiye’deki otomotiv üretiminin yaklaşık yüzde 75’inin Avrupalı şirketlere ait olduğunu ve Avrupa kıtasındaki otomotiv üreticilerinin Türkiye’de 1971’den bu yana araç ürettiğini belirtti.

Bolat, “Türkiye’de faaliyet gösteren Avrupalı otomotiv şirketleri ile Türkiye’ye araç ihraç eden Avrupalı otomotiv firmaları, Avrupa’da yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlıyor.” dedi.


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Başlıklar :Ömer BolatAvrupa BirliğiTürkiyeTicaretMade in EU
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