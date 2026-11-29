Aralık 2026 kritik ekonomi verileri ve Merkez Bankası takvimi

Piyasalar, aralık ayı boyunca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ilgili bakanlıkların açıklayacağı verileri takip edecek. Kurumların açıklayacağı temel veri ve karar takvimi şu şekildedir:





1 Aralık: TÜİK, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (büyüme) verilerini açıklayacak. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüyerek üst üste 24 çeyrek büyüme kaydetmişti.





3 Aralık: TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyon ekimde aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 27,41 artmıştı. Aynı gün Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor; ihracat ekimde yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolar olmuştu.





9 - 10 Aralık: TÜİK, 9 Aralık'ta ekim ayı inşaat maliyet endeksini, 10 Aralık'ta ise sanayi üretim endeksini yayımlayacak. Sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 artış göstermişti.





10 Aralık: TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplanarak faiz kararını açıklayacak. Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekmişti.





11 Aralık: TCMB, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaşacak. Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 720 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 342 milyon dolar fazla vermişti.





15 Aralık: Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Ekim ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 298,3 milyar lira, giderleri 1 trilyon 779,4 milyar lira olarak gerçekleşmişti.





22 - 30 Aralık: TÜİK tarafından 22 Aralık'ta gelir dağılımı istatistikleri, 30 Aralık'ta ise kasım ayı iş gücü istatistikleri kamuoyuyla paylaşılacak.