Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; emeklilerden çalışanlara, küçük esnaftan çiftçilere kadar geniş kesimlerin refahını artıracak adımların atılması gerektiğini belirten Kalaycı, taleplerini sıraladı.
EMEKLİLERE İLAVE ARTIŞ VE PRİM-MAAŞ DENGESİ TALEBİ
17 milyonun üzerinde emekli, dul ve yetim aylığı alan kişi bulunduğunu ve 5 milyonun üzerinde kişinin en düşük emekli aylığı aldığını hatırlatan Mustafa Kalaycı, geçim sıkıntısına vurgu yaparak şu düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti:
- Tüm emekli aylıklarına ilave artış yapılması,
- Prim gün sayısı ve ödenen prim tutarının yüksekliğine göre farklı artışlar getirilerek prim-maaş dengesinin sağlanması ve aylıklar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi.
ASGARİ ÜCRETİN AÇLIK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKARILMASI VE ÇALIŞANLARA DESTEK ÇAĞRISI
2027 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenirken çalışanların geçim şartlarının esas alınması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, çalışanlara yönelik beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:
- "2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz."
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE REFAH PAYI, 3600 EK GÖSTERGE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ
Memur ve memur emeklileri için ocak ayında yapılacak artışa ilişkin de taleplerini sıralayan Mustafa Kalaycı, kamu çalışanlarını ilgilendiren şu adımların atılmasını istedi:
- Ocak ayında memur ve memur emekli aylıklarına bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi,
- Kamu çalışanlarına yapılan ek ödemelerin prim matrahına dahil edilerek emekli aylığına yansıtılması,
- 1'inci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması.
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