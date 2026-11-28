Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler, Nazilli ve Köşk'te yapılan operasyonlarda ele geçirilen kuru incir ve etiketsiz balı sergiledi.

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Aydın’ın Efeler, Nazilli ve Köşk ilçelerinde yürütülen 7 ayrı operasyonda, etiketsiz 2 ton 994 kilogram bal ile sağlıksız şartlarda saklanan 34 ton 320 kilogram kuru incir ele geçirildi.

Ürün sahiplerine toplam 944 bin TL idari para cezası uygulandı.

1-28 Kasım’da 7 ayrı operasyon yapıldı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerini önleme ve takip çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda Efeler, Nazilli ve Köşk ilçelerinde 1-28 Kasım 2026 tarihleri arasında 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Sağlığa uygun şartlarda saklanmadığı belirlenen 34 bin 320 kilogram kuru incirin yanı sıra etiketsiz 2 bin 994 kilogram bal da operasyonlarda ele geçirildi.

Ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon 657 bin TL olduğu belirtildi.

Öte yandan ürün sahiplerine toplam 944 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, il genelinde sahtecilik faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Aydın'da 7 ayrı operasyonda ele geçirilen kuru incir ve etiketsiz bal, Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince kayıt altına alındı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler, Nazilli ve Köşk'te yapılan operasyonlarda sağlıksız şartlarda saklanan kuru incirler ile etiketsiz balları ele geçirdi.

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