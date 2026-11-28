Trakya'ya mevsimin ilk karı düşüyor: İstanbul için peş peşe uyarı yapıldı

Türkiye, yeni haftaya dondurucu soğuklar ve kar yağışıyla merhaba demeye hazırlanıyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden eş zamanlı giriş yapacak iki ayrı soğuk hava dalgası, yurt genelinde sıcaklıkları sert bir şekilde aşağı çekecek. Trakya’da mevsimin ilk karı için geri sayım başlarken, İstanbul Valiliği de megakentte yaşayanları fırtına, karla karışık yağmur ve buzlanma riskine karşı acil kodla uyardı.