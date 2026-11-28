Üretici, Muzaffer Çoban, "Bu mevsimdeki üretime hızlı üretim diyoruz. Doğal olarak Şubat’ın sonuna doğru dökülmesi gerekiyor. Ondan sonra açık alana dökülmesi gerekiyor. Doğal üretim budur. Temmuz’un ortalarında da tamamen açılır bu. Açılınca da künarın çıkması çok basittir. Daha sonra o künarı alırsın. İşte fabrikalar var burada, iki tane fabrika var. Onu kırdırırsın. Eğer acil ihtiyacı olursa kırdırmadan satarsın. Kozak halinde satabilirsin, künar halinde de satabilirsin, iç fıstık halinde de satabilirsin. Üç aşamalı satabilirsin. Temmuz’un ortalarında işlenen ürün en doğal üründür. Mesela şimdi fabrikaya götürüyorsun, bunun kazanı var. Kazanlarda işliyorlar. Bir günde içi dönüşüyor. Şimdi bölge bölge herkes sınırını bilir burada. Bir tane çam ileri geçemez. Herkes birbirine saygılıdır. Ortak olanlar vardır, tek başına olanlar vardır. Hazır pazar. Şimdi bunun pazarda sıkıntısı yok. Önemli olan doğanın bize verimi" dedi.