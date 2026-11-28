Kocaeli'den gezi için Bolu'ya giden ve kaybolduktan sonra sağ bulunan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplandığı anlara ait fotoğraf ortaya çıktı. Araçtakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bolu'da kaybolduktan sonra sağ bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplandığı anlara ait fotoğraf ortaya çıktı.
IHA
Kocaeli’den gezi için Bolu’ya giden kafilenin dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplanan minibüsünün, Düzce’nin Yığılca ilçesinde bulunduğu açıklanmıştı.
Çamura saplanan minibüsün fotoğrafı ortaya çıktı. Araçtaki 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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