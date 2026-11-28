Kemal Hut Hoca ebediyete uğurlandı

Kurra Hafız Ali Kemal Hut, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı için Fatih Camii’ne gelen Cumhur-başkanı Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarında Kur’ân-ı Kerim dersleri aldığı hocasını, “Biz Kemal Efendi’yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi” sözleriyle yâd etti. Erdoğan’ın da tabutuna omuz verdiği Hut’un naaşı, Emir Buhari Tekkesi Haziresi'ne defnedildi.