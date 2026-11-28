Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlik yıllarında Kur’an-ı Kerim dersleri aldığı, “Kasımpaşalı Kemal Efendi” olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut, Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Erdoğan, hocasının tabutu başında dua etti.

YÜZLERCE KİŞİ SAF TUTTU

İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Dr. Aziz Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da saf tuttu. İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel'in namaz sonrası yaptığı duanın ardından İsmailağa Camii emekli imam hatiplerinden Selahaddin Atamtürk tezkiye konuşması yaptı. Cenazede yüzlerce kişi saf tuttu.

TALEBELER YETİŞTİRDİ

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, hocası Ali Kemal Hut'u çocukluğundan itibaren Kasımpaşa'daki Cami-i Kebir'den tanıdığını, buradan itibaren yürüyen bir yolculukları olduğunu anlattı. Hut'un daha sonra Fatih Çarşamba'ya yerleştiğini kaydeden Erdoğan, "Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra cenaze aracına taşınan Hut'un tabutuna omuz verdi. Hut'un naaşı törenin ardından Ayvansaray'daki Emir Buhari Tekkesi haziresine defnedildi. Erdoğan cenaze namazının ardından caminin haziresindeki Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde dua etti.

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