Türkiye'nin enerji planında neler var? Bakan Bayraktar 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde ilk kez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Albayrak Medya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde özel oturumun konuğu oldu. TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş ve Yeni Şafak Yazarı Nedret Ersanel’in sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminden Türkiye'nin 2040 yılı enerji hedeflerine, ulaştırmada elektrikli araç dönüşümünden yerli üretime kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerji dönüşümüne vurgu yapan Bakan Bayraktar ayrıca, "ilk kez açıklıyorum" diyerek Gine Bissau iki deniz yetki sahasının ortaklığına imza attıklarını ve yeni anlaşmaların olacağı duyurdu.