İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
ünlülereyönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında
adliyeye sevk edilenşüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklandı. İlknur Şahin’in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Sevdişan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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