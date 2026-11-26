Kamuoyunun yakından tanıdığı 24 ünlü isim, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “fuhuş”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme” ile “uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma” suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla verdiği beyanlar, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayadan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Özden Cerrahoğlu gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu’nda kan, saç ve idrar örneği verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen 24 şüpheliden 14’ü, ek ifadelerinin alınması için yeniden emniyete götürülecek. Diğer 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TÜSİAD BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR

Gözaltında dikkat çeken isimler var. Onlardan birisi İbrahim İzzet Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın oğlu ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı. Erdal Bozkuş, Harbiye’de düzenlenen büyük konserlerin organizasyonunu üstlenen Atlantis Yapım’ın sahibi. Armatör Seher Grothe Sevdişan, İzmir merkezli Batınak Holding Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Batınak Denizcilik’in ortağı. Moda tasarımcısı Pınar Bent, kendi adını taşıyan moda markasının kurucusu.

YÜZÜKLÜLER KULÜBÜ’NÜN KURUCUSU

Cemiyet ve magazin yayıncılığı alanında faaliyet yürüten ve gözaltında bulunan Muammer Kapucuoğlu da Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. “Yüzüklüler Kulübü” adlı topluluğu kuran Kapucuoğlu hakkında, daha önce gözaltına alınan bazı şüpheliler, bu kulüp üzerinden “yurt içi ve yurt dışında uyuşturucu madde kullanılan fuhuş partileri düzenlendiği” yönünde ifade verdi. Tutuklu E.O. ifadesinde ayrıca birçok ünlü ismin şarkı kaydetmek için Kapucuoğlu’nun stüdyosuna geldiğini ve burada uyuşturucu kullandığını da söyledi.

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