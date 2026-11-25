Kuşların eşini kendisinden daha iyi tanıdığını da gülümseyerek ifade eden Özgür, özellikle sonbahar ve kış aylarında göl kıyısında yoğunlaşan martı sürüleriyle aralarında güzel bir bağ oluştuğunu kaydetti. Her gün bir veya iki poşet yiyecekle göl kıyısına geldiklerini belirten Özgür, "Fırında satılmayan, kalan poğaçaları ve bayat ekmekleri getirip kuşlara atıyorum. Hem kuşlar besleniyor hem de onları beslemekten zevk alıyoruz. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Emekliliğin tadını burada çıkartıyoruz" dedi.







