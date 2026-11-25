Antalya’nın yöresel lezzetleri COP31’de misafirlerle buluştu: Ünlü oyuncular açık büfede böyle görüntülendi
Antalya'da 196 ülkenin katılımıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31), kentin gastronomi mirası uluslararası platforma taşındı. Liderler Zirvesi kapsamında yerel ve coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yöresel lezzetler, sürdürülebilir gastronomi anlayışıyla Mavi Bölge'nin VVIP alanında devlet başkanları, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve ünlü oyunculara sunuldu.
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