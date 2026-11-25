Hem dünya derecesi hem okul birinciliği

Bilek güreşine 4,5 yıl önce başladığını belirten Macit, bugüne kadar iki Avrupa ikinciliği, iki Avrupa üçüncülüğü ve beş Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini söyledi. Genç sporcu, Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden okul birincisi olarak mezun olduğunu ve YKS Sözel puan türünde Türkiye 2 bin 850’ncisi olduğunu açıkladı.