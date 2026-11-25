131 fon ve 51 hisseyi inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı yüzde 90 oranında tamamladı. Başsavcılığın tespitlerine göre birbirleriyle bağlantılı manipülasyon yapan 4-5 ayrı örgütlü yapı var. Emre Tezmen ve Erdin Özel liderliğindeki Tera Yatırım ayrı bir örgüt, Serdar Turhan liderliğindeki Pusula Yatırım ise ayrı bir örgüt olarak değerlendiriliyor.

Fon, borsada manipülasyon ve kara para aklama dosyasına bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada sona yaklaştı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre 131 fon ve 51 hisse senedini didik didik inceleyen başsavcılık soruşturmayı yüzde 90 oranında tamamladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bugüne kadar 17 hisse senedi hakkında manipülasyon tespitiyle suç duyurusunda bulunulduğu, bu hisse senetlerinin savcılığın daha önce inceleyip işlem yaptığı hisseler arasında olduğu öğrenildi. SPK’dan farklı bir hisse senedi hakkında suç duyurusu gelmesi durumunda soruşturmaya dahil olacağı belirtildi.

‘PUSULA’CILAR AYRI, ‘TERA’CILAR AYRI ÖRGÜT

Bugüne kadar 286 kişi hakkında MASAK raporu, 235 kişi hakkında da HTS incelemesi yapan savcılığın ‘örgüt’ vurgusu da ete kemiğe büründü. Başsavcılığın, birbiriyle bağlantılı 4-5 örgütlü yapı olduğunu değerlendirdiği öğrenildi. Vurgunun merkezindeki Tera Yatırım’ın Emre Tezmen ve Erdin Özel liderliğinde bir örgüt, Pusula Yatırım’ın ise Serdar Turhan liderliğinde ayrı bir örgüt olarak ele alınabileceği öğrenildi. Benzer tablonun adli işlem gören diğer aracı kurumlar için de geçerli olabileceği iddia edildi. Manipülasyona yol veren ve soruşturma kapsamında işlem gören bürokratların hangi kapsamda işlem göreceği ise merak konusu oldu.

Emre Tezmen - Serdar Turhan

636 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Soruşturma kapsamında işlem gören şüpheli sayısı dün itibarıyla 636’ya yükseldi. Bu şüphelilerden 131’i hakkında tutuklama kararı, 295 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 50 kişi hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Bugüne kadar 181 şirketin mal varlığına tedbir konulurken 91 şirkete de kayyum atandı. Kayyum atanan şirketlerin bünyesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere ait olan 1.867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı ve 378 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi, 307 şirketin ortaklık payına el konuldu. Mal varlığı dondurulan gerçek kişi sayısı ise 551. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında da 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edildi.

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13 MİLYAR TL DONDURULDU

Başsavcılık, fon vurguncularının yurt dışına kaçırdığı paraların izini sürmeye de devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne şüpheliler tarafından kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL'ye tekabül eden yabancı para cinsinden varlık donduruldu. Bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için bu ülkelerle irtibata geçildi.

AMİRCORP AĞI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında ifade veren Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Münir Sarpyener’in itirafçı olduğu ve verdiği bilgilerle örgütün yurt dışı finans ağının da büyük oranda çözüldüğü ifade edildi. Ayrıca Sarpyener, ifadesinde Hollanda merkezli finans şirketi Amircorp üzerinden Türkiye’de manipülasyon yapan yabancı görünümlü Türk yatırımcılardan bahsetmiş ve ünlü finansçı İzak Bilmen’in adını vermişti. Savcılık şimdi Amircorp üzerinden kurulan ağı mercek altına aldı.

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