İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti: Fonda birden çok örgüt var
Fon soruşturmasında sona yaklaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘örgüt’ nitelendirmesinde tablo netleşti. Başsavcılık, soruşturmada birbiriyle bağlantılı 4-5 ayrı örgütlü yapı olduğunu değerlendiriyor. Vurgunun merkezindeki Tera Yatırım’ın Emre Tezmen ve Erdin Özel liderliğinde bir örgüt, Pusula Yatırım’ın ise Serdar Turhan liderliğinde ayrı bir örgüt olarak ele alınabileceği belirtiliyor.
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