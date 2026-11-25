Fonda birden çok örgüt var





Fon soruşturmasında sona yaklaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘örgüt’ nitelendirmesinde tablo netleşti. Başsavcılık, soruşturmada birbiriyle bağlantılı 4-5 ayrı örgütlü yapı olduğunu değerlendiriyor. Vurgunun merkezindeki Tera Yatırım’ın Emre Tezmen ve Erdin Özel liderliğinde bir örgüt, Pusula Yatırım’ın ise Serdar Turhan liderliğinde ayrı bir örgüt olarak ele alınabileceği belirtiliyor.