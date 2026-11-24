Kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak etkili olacak.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Vatandaşların yağış anında görüş mesafesinde azalma, yollarda su birikintisi ve yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.

19 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Rize'de karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon için kuvvetli rüzgar, kar ve yağış uyarıları yapıldı.

Aksaray, Bartın, Düzce, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas ve Zonguldak da yağış uyarısı yapılan iller arasında yer aldı.

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