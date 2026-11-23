CNN Türk’e konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, konuya ilişkin şunları söyledi:





“Ormanlık alanlarımız var, oralarda kendine uygun bir ortam bulabilir. Karanlık olması işimizi güçlendiriyor, termal kamera ile aranıyor, yer yer kameraya yakalanıyor. Yer değiştiriyor, hareket ediyor ancak kendisini gözle göremedik. Bir sitenin yanındaki ormanlık alanda tespit edildi. Tavukların yanından geçiyor ancak zarar vermiyor. Yetiştirilmiş bir aslan olduğunu tahmin ediyorum. Bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz, hem zarar görmemeleri hem de çalışmalara mani olmamaları için. Tüm ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz kimsenin ve aslanında zarar görmeden yakalanması.”







