İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’nde ortaya çıkan aslan paniğe yol açtı. Ekiplerin bölgede başlattığı arama çalışmaları sürerken, aslanın yakalanıp yakalanmadığı merak konusu oldu. Galatasaray'ın sevilen oyuncusu aslanı arama çalışmalarına katıldı. Peki, Sarıyer’de görülen aslan bulundu mu, yakalandı mı? İşte olayla ilgili son gelişmeler...
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınarak çalışma başlatıldı.
Uskumruköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu.
Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti.
İstanbul Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sarıyer’de görülen aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini duyurdu.
Jandarma, emniyet ve belediye zabıta ekiplerinin yanı sıra veteriner hekimlerin de katıldığı çalışmalarda aslan, termal kameralı dronlarla takip ediliyor.
Uskumruköy muhtarı Şeyda Üst, "Mahallemizde bir aslan görüldü. Bütün ekipler burada zaten. Aslanın bulunduğu yer belli. Isıya duyarlı dronlarla yeri tespit edildi. Şu an yakalanmasını bekliyoruz. Vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı" dedi.
CNN Türk’e konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Ormanlık alanlarımız var, oralarda kendine uygun bir ortam bulabilir. Karanlık olması işimizi güçlendiriyor, termal kamera ile aranıyor, yer yer kameraya yakalanıyor. Yer değiştiriyor, hareket ediyor ancak kendisini gözle göremedik. Bir sitenin yanındaki ormanlık alanda tespit edildi. Tavukların yanından geçiyor ancak zarar vermiyor. Yetiştirilmiş bir aslan olduğunu tahmin ediyorum. Bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz, hem zarar görmemeleri hem de çalışmalara mani olmamaları için. Tüm ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz kimsenin ve aslanında zarar görmeden yakalanması.”
23 Kasım sabahı itibarıyla aslanın yakalandığına dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Galatasaray’ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı’nın da Sarıyer’de görülen aslanı bulmak için yürütülen arama çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Olayın yaşandığı bölgede bulunan Bardakcı’nın çalışmalara destek verdiği anlara ait görüntüler de basına yansıdı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.