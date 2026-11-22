Trump başkanlık yarışını başlattı: Vance topu taca attı

Kamuoyu yoklamalarının 2028 seçimleri için Cumhuriyetçilerin en muhtemel adayları olarak gösterdiği Rubio ve Vance, henüz resmen bu niyetlerini açıklamasa da muhtemel adaylar olarak görülüyor. Trump’ın basın toplantısında esprili bir dille de olsa da Miller’ı işaret etmesi, Rubio ve Vance ile gerilim yaşadığını ortaya koyuyor. Gerilimin temel sebebinin ise Vance’ın İran Savaşı’na ilişkin gösterdiği tavır olduğu ifade ediliyor.