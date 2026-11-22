Basın toplantısında İran’a ilişkin soruları cevaplayan Vance, "Bence kararı veren kişi başkandır ve başkan bunu tekrar yapacağını söyledi. Benim görüşüme göre hedefim ve görevim ABD Başkanı'nı desteklemektir" diyerek topu taca atan bir tavır sergiledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Shenzhen’deki Üçlü Zirve’den çok iç siyasete yönelik sansasyon yarattı. 2028’deki seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayları olmaları beklenen JD Vance ve Marco Rubio’yla basının karşısına çıkan Trump, daha sonra Beyaz Saray Genel Sekreteri Stephen Miller’ı çağırarak “İkisinden de iyisin, başkan adayı olmak ister misin?” diye sordu. Geçtiğimiz hafta Çin’in Shenzhen kentinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir Üçlü Zirve gerçekleştiren Trump, Washington’a dönüşünde iç siyasette yeni bir tartışmayı fitilledi.

Çin dönüşü Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump, toplantıya Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yanı sıra Beyaz Saray Genel Sekreteri Stephen Miller’ı da çıkardı. Trump, Üçlü Zirve’den alınan sonuçlara neredeyse hiç değinmezken, gazetecilerin önünde Miller’ı kürsüye çıkarıp Vance ve Rubio’ya işaretle “Sen dünyanın en güçlü adamısın. Bu ikisinden de iyisin. 2028 için başkan adayı olmaya ne dersin?” diye sordu. O sırada kameranın karşısında olan Rubio ve Vance’ın yüz ifadesi değişirken gazetecilerden gülüşmeler yükseldi. Bununla da yetinmeyen Trump, gazetecilerin Rubio ve Vance’ı kastederek “arkanızda duran yardımcınız ve dışişleri bakanınızdan hangisinin sizden sonra başkan olabileceğini düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Reklam Reklam

Dünya

Trump'tan 'başarısız başkan' öngörüsüyle İran'la kalıcı anlaşma mesajı: Rejim değişikliğini ilan etti

Dünya

Trump, Kanada ile anlaşma için yapılması gereken işler olduğunu söyledi