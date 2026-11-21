ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında önemli bir bağlantı görevi gören suç bilgileri veritabanındaki güvenlik ihlalini soruşturduğu öne sürüldü.
CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, FBI'a bağlı Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin veritabanına bilgisayar korsanları sızdı.
FBI soruşturma açtı
FBI'ın olası güvenlik ihlaline ilişkin soruşturma açtığı, bu merkezin federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında önemli bir bağlantı görevi gördüğü belirtildi.
Başkan Donald Trump yönetimi, ABD'de son dönemlerde önemli bankaların, Ulusal Güvenlik Ajansının ve Ulusal Havacılık Ajansının sistemlerinde yaşanan kesintilerin "ayrı ayrı" olaylar olduğunu ve halkın endişelenmemesi gerektiğini açıklamıştı.
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