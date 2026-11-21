ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticaret anlaşmasına varmak için yapılması gereken işler olduğunu belirterek adil bir anlaşma için çalıştıklarını söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile bir ticaret anlaşmasına varılabilmesi için yapılması gereken işler olduğunu söyledi.

Trump, adil bir anlaşma sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

Beyaz Saray'da Asya turunun ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, dört gün içinde 20'den fazla dünya lideriyle görüştüğünü ve iki yeni ticaret anlaşması imzaladığını söyledi.

Çok yakında 10 anlaşmanın daha yapılacağını da söyledi.

Tayland gümrük vergilerini kaldırdı

Trump, imzalanan anlaşma kapsamında Tayland'ın Amerikan ürünlerine uyguladığı tüm gümrük vergilerini kaldırdığını aktardı.

Daha önce ABD'ye uygulanan gümrük vergilerinin artık alınmayacağını, tarife engellerinin de kaldırılacağını anlattı.

Tayland'ın her yıl 2,6 milyar dolar değerinde ABD tarım ürünü satın almak istediğini, bu rakamı da artıracaklarını söyledi.

Trump, Filipinler ile ticaret açığını ortadan kaldırmayı hedefleyen çerçeve ticaret anlaşmasına vardıklarını belirtti ve bu ülkenin ABD ürünlerine yönelik alımlarını önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Meksika ile de bir ticaret anlaşmasına yaklaştıklarını belirten Trump, "Meksika'nın ABD'ye karşı devasa bir ticaret fazlası var. Kendisine, 'Claudia (Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum), ticaret fazlasına sahip olmanıza izin veremeyiz. Buna müsaade etmeyeceğiz.' dedim. Dolayısıyla şu an onunla birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

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Kanada ile ilgili ise Trump, anlaşmaya varılması için yapılması gereken işler bulunduğunu, adil bir anlaşma sağlamak için çalışıldığını söyledi.

Çin ile kapsamlı anlaşma görüşülüyor

Trump, Çin ile oldukça kapsamlı bir anlaşma konusunda görüştüklerine işaret ederek, "Eskiden Çin ile olan ticaretimizde muazzam miktarlarda para kaybediyorduk. Şimdi bu kaybı çok daha yönetilebilir bir seviyeye indirdik. Durumun her iki ülke için de çok faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

Trump'a göre Çin, istense de istenmese de dünyada önemli bir etken; bu ülkeyle bazı iyi anlaşmalar yaptıklarını ve şu anda ciddi gelir elde ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Çin'e yönelik gümrük vergilerini bir dönem yüzde 145'e kadar çıkardığını anımsatan Trump, Çin'in dünyada ABD'ye "en çok ödeme yapan ülke" olduğunu kaydetti.

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