ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım ara seçimlerindeki yenilgide İran savaşının etkisini kabul ederek bugün olsa yine savaşa gireceğini söyledi

Başkan Donald Trump, Tahran'ın "nükleer silaha sahip olmasını engellemek" için bugün olsa yine savaşa gireceğini bildirdi; Trump, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimleri Cumhuriyetçilerin kaybetmesinde İran'la savaşın etkisinin bulunduğunu da kabul etti.

Trump, Asya turunun ardından Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde dış politika gündemini değerlendirdi.

Akaryakıt fiyatları etkili oldu

ABD Başkanı, İran'la savaşın beraberinde getirdiği yüksek akaryakıt fiyatlarının 3 Kasım seçimlerini Cumhuriyetçilerin kaybetmesinde çok önemli bir etkisi olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı JD Vance'in "seçmenlerin İran'la savaş yüzünden kızgın olduğu ve bu yüzden seçimleri kaybettikleri" yönündeki açıklamasından memnun olup olmadığı sorulunca Trump şu yanıtı verdi:

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"Bundan memnun olmadığımı söylemedim. Açıklamanın gayet iyi olduğunu düşündüm ancak 'Bunu tekrar yapar mıydınız?' diye bana sorulsaydı şunu eklerdim: Evet, elbette. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz."

Trump, JD Vance'in tespitlerinin aslında gayet doğru olduğunu vurgulayarak savaşın benzin fiyatlarını yükselttiğini ve bunun seçmenler nezdinde hoşnutsuzluğa yol açtığını ifade etti.

Vance'ten Trump'a tam destek

Ardından kürsüye gelen Vance, Trump'ın İran'la ilgili aldığı kararlara desteğinin tam olduğunu belirtti.

Vance, "İran konusunda kararı veren kişi başkandır. Ve başkan, (gerekirse) bunu tekrar yapacağını söylemiştir. Benim görüşüm ise şudur: Benim amacım ve görevim, Amerika Birleşik Devletleri başkanını desteklemektir." şeklinde konuştu.

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"İran'la gerçek bir anlaşma yapmak istiyoruz"

Trump, İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini söyledi ancak bunun kendilerinin kabul edeceği türden bir anlaşma olması gerektiğini ifade etti.

"Biz İran'la gerçek bir anlaşma yapmak istiyoruz, onların 51 yıldır yaptıkları sahte anlaşmaları değil. İran 51 yıldır insanları kandırıp duruyor." diyen Trump, Tahran'ın ABD ile "kabul edilebilir" bir anlaşma yapmak istemediğini savundu.

Kirli bomba iddiası

Trump'a, İran'ın ABD'ye yönelik kullanmak amacıyla kirli bomba ürettiği yönündeki iddialar soruldu.

Trump, "İran'ın kirli bir bomba ürettiğine dair bir söylenti var. İran'da neler olup bittiği konusunda her şeyi biliyoruz. Kim olduklarını, nerede olduklarını biliyoruz. Buna izin vermeyeceğiz." yanıtını verdi.

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