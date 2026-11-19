Köyde yaşayan Seher Sağlam (24), "Burası Yuva köyü, 7 bin nüfusumuz var, 6 bin 500’ü yurt dışında. Çoğu İngiltere’de, 500’ü de burada. Çoğu göçmen olarak gitti. Aileleri orada olduğu için buradan gidenler de fazla oldu. İşçi olarak gidenler de oldu, giderken ailelerini de götürdüler. Hatta burada 500 bile nüfus yok. Birçoğu da Aksaray’a taşındı. Yazın burada hep yabancı plaka görürsünüz. Cıvıl cıvıl olur. İzine geliyorlar, izinlerini yapıp giderler" diye konuştu.