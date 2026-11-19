Hem dünyada hem de Türkiye'de giderek yaygınlaşan çocukluk çağı obezitesinin önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıktığı belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Karagüzel, erken yaşlarda başlayan aşırı kilo artışının ilerleyen dönemlerde diyabet ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa zemin hazırlayabildiğini belirterek, çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede aile, okul ve toplumun ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Obezite kronik bir hastalık

Karagüzel, obezitenin kronik bir hastalık olduğunu söyleyerek, çocukluk çağında başlayan aşırı kilo artışı ve beden kütle indeksi (BKİ) yüksekliğinin yetişkinlik döneminde de önemli sağlık risklerini beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

IHA Prof. Dr. Gülay Karagüzel

Erken değerlendirme ve uygun müdahale

Erken yaşlarda başlayan obezitenin özellikle tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları açısından uzun vadede sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Karagüzel, "Çocukluk çağı obezitesinde erken değerlendirme ve uygun müdahale önemli. Çocuklarda obezitenin değerlendirilmesinde yaş ve cinsiyete göre ağırlık, boy, beden kütle indeksi ve bel çevresi ölçümleri alınır. Çocukluk ve ergenlik döneminde BKİ değerleri yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle değerlendirmelerin çocuğun yaşına ve cinsiyetine uygun referans değerler üzerinden, hekim muayenesiyle yapılması gerekir" dedi.

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Okul ortamı önemli bir fırsat

Karagüzel, önleme ve yönetimde bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: "Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli fiziksel aktivite bu sürecin temel unsurları arasında yer alır. Çocuklarda kilo artışının yalnızca bireysel tercihler ve alışkanlıklar üzerinden değerlendirilmemesi gerekir. Aile ortamından okul yaşamına, sosyal çevreden toplumsal koşullara kadar pek çok faktörün bu süreçte etkili olur. Çocukların günlük zamanlarının önemli bir bölümü okulda geçtiği için okul ortamı obezitenin önlenmesinde önemli bir fırsat sunar. Bu kapsamda beslenme düzeni, ana ve ara öğünler, sağlıklı beslenme eğitimi, öğretmenlerin farkındalığı ve beden eğitimi faaliyetlerinin bir bütün olarak ele alınması gerekir. Okullarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, yemekhane programlarının düzenlenmesi, beden eğitimi derslerinin desteklenmesi ve sportif faaliyetlerin artırılması çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmesine katkı sağlar"

Tek yönlü yaklaşımlar yeterli olmayacak

Karagüzel, yalnızca beslenmeye veya fiziksel aktiviteye odaklanan tek yönlü yaklaşımların obeziteyle mücadelede yeterli olmayacağını belirterek, okul temelli çalışmaların aile desteğiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Ebeveynlerin, okulların, toplumun ve politika yapıcıların çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve yönetiminde ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Karagüzel, obezitenin kronik bir hastalık olduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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