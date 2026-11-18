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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ettiğini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bildirdi.

Ghebreyesus'un açıklaması, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla geldi.

Ghebreyesus'tan işbirliği çağrısı

Ghebreyesus, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "KDC'deki Ebola salgını, bugün gerçekleştirilen DSÖ Acil Durum Komitesi toplantısından çıkan tavsiye doğrultusunda uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ediyor."

Çağrı tüm hükümetlere ve paydaşlara yapıldı: Müdahalenin daha da genişletilmesi ve gelecek aylarda toplumların korunması için gereken kaynakların sağlanması üzere işbirliği yapılması istendi.

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Devam eden çatışmaların ortasında, etkilenen bölgelerdeki sağlık çalışanlarının, sağlık tesislerinin ve müdahalede bulunan tüm görevlilerin korunması gerektiği uyarısında da bulunuldu.

DSÖ Genel Direktörü, değerlendirmesinde şunları söyledi: "KDC hükümetine ve diğer tüm ülkelere yönelik güncellenmiş tavsiyeler önümüzdeki günlerde açıklanacak."

Ebola Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku bölgelerinde eş zamanlı salgınlarla ilk kez ortaya çıkan Ebola virüsü, bir tür kanamalı ateşe yol açıyor.

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Hastalığa, KDC'deki salgının Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başlaması nedeniyle bu nehrin adı verilmişti.

Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

2014-2016 yıllarında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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