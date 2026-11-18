Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda omega-3 eksikliğine karşı 1 yaşından itibaren haftada en az 2 öğün yağlı balık tüketilmesini önerdi

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Vefik Arıca, dünyada ve Türkiye'de her 3 çocuktan 2'sinde omega-3 düzeyinin yetersiz olduğunu belirterek, çocukların sağlıklı gelişimi için 1 yaşından itibaren haftada en az 2 öğün yağlı balık tüketilmesini önerdi.

Yaptığı açıklamada Arıca, çocukların omega-3 düzeylerinin ölçülebildiğini ve son araştırmalarda her 3 çocuktan 2'sinde omega-3 yetersizliği tespit edildiğini söyledi.

Türkiye'de tüketim dünya ortalamasının yaklaşık üçte biri

Türkiye'deki tüketimin dünya ortalamasının yaklaşık üçte biri düzeyinde kaldığını kaydeden Arıca, kişi başına yıllık balık tüketiminin dünyada 21 kilogram, Türkiye'de ise 7,7 kilogram olduğunu söyledi.

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Balık yağlarının sindirim sistemiyle karaciğere ulaştığını, buradan da yağ dokusu, kalp, beyin ve göz üzerinde etkili olduğunu anlatan Arıca, omega-3'ün yetersiz alınmasının çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

Omega-3 eksikliğinin kalp rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması, nörogelişimsel sorunlar, hafıza ve dikkat sorunları ile bazı göz hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini de söyledi.

Balık yağı ile yumurta sarısı birlikte alınmalı

Arıca, kolin içeren besinlerin omega-3'ün beyin ve göz dokusuna etkisinin artırılmasında önemli olduğunu vurgulayarak, bu besinlerin başında yumurta sarısının geldiğini söyledi.

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Arıca, "Yumurta sarısı ve balık yağını beraber aldığımız zaman beyin ve göz dokusuna çok yüksek düzeyde omega-3 sağlayabiliyoruz. Bunun için balık yağı ve yumurta sarısını birlikte almak önemli." dedi.

Arıca, omega-3 takviyelerinin haftada 2 öğün balık tüketemeyen çocuklarda değerlendirilebileceğini belirterek şöyle devam etti: "Haftada 2 öğün balık tüketemiyorsak mecburen besin takviyelerinden, özellikle kolin içeren balık yağlarından yararlanmalıyız ki beyin ve göz dokusuna geçiş daha fazla olsun. Balık yağı ve omega-3'ün kolinle birlikte alınması çocuklarda dikkat, hafıza ve odaklanmayı artırıyor. Uykuya daha rahat geçişi sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve nörogelişimsel desteği artırıyor."

"Her balık yağı ürünü tüketilmez"

Balık yağı takviyesi seçiminde ürünün içeriğinin, üretim koşullarının ve güvenilirliğinin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Arıca, uluslararası sertifikalara sahip ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Arıca, özellikle IFOS gibi uluslararası sertifikaların önemine işaret ederek, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi ve oksijenle temas sonucu oluşabilecek bozulmalara karşı koruyucu özellikler taşıması gerektiğini söyledi.

Balık yağlarında Avrupa standartlarına uygunluk kadar koku, renk ve oksidasyon durumunun da değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Arıca, "Özellikle kötü kokan, rengi bozulan, okside olan balık yağlarını tercih etmemek lazım. Balık yağının içinde kolin varsa beyin ve göze geçiş daha fazla olacaktır. Onun için her balık yağı ürünü tüketilmez." diye konuştu.

Omega-3 alımında günlük miktarın da önemli olduğunu belirten Arıca, Dünya Sağlık Örgütünün sağlıklı çocuklarda destekleyici olarak günlük DHA ve EPA toplamının en az 250 miligram olmasını önerdiğini aktardı.

Arıca, bu miktara haftada 2 öğün yağlı balık tüketimiyle ulaşılabileceğini, balık tüketemeyen çocuklarda ise takviye ihtiyacının hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Takviyenin fazlası sağlık sorunlarına yol açabilir

Arıca, balık yağı takviyelerinin gereğinden fazla kullanılmasının bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunarak, aşırı tüketimin mide ve bağırsak rahatsızlıkları, yağlı dışkılama ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyledi.

Arıca, çocukların beslenmesinde omega-3 bakımından zengin ve cıva düzeyi düşük balıkların tercih edilmesi gerektiğini belirterek ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle tercih ettiğimiz balıklar yağlı balıklar olacak. Cıva düzeyi düşük olan balıklar olacak. Omega-3 içeriği yüksek olan somon, sardalya, hamsi gibi balıkları tercih etmeliyiz. Ailelere tavsiyemiz, çocuklarına 1 yaşından itibaren haftada en az 2 kez yağlı balık yedirmeleridir. Bunu tüketemiyorsak uygun şartlarda üretilmiş, kolin içeriği yüksek olan omega-3 balık yağı takviyelerini kullanmamız gerekmektedir."

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