Sözcü TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Kanala TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi.
Sözcü’ye neden kayyum atandı?
Savcılık açıklamasında “ Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine”, kayyum atandığı ifadesi de yer aldı..
Soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın da aralarında bulunduğu gözaltına alındığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında alınan hakimlik kararı doğrultusunda Sözcü Medya Grubu'na TMSF kayyum olarak görevlendirildi.
Sözcü Tavır ve Korkusuz gazetelerine kayyum atandı mı?
Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, "Yargıtay'ın daha önce suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor." dedi.
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