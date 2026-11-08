Ermeni yetkili: Türkiye isterse bizi ne Rusya ne başkası kurtarabilir

Sinan Burhan'dan kabine ve AK Parti sinyali: Üstü kapalı kimden bahsetti?
Gazeteci Sinan Burhan, yayında AK Parti’nin önümüzdeki dönemdeki siyasi sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. TV100'de konuşan Burhan, AK Parti’de kongre sürecinin yaşanmasını beklediğini belirterek, “AK Parti’de önümüzdeki günlerde bir kongre süreci yaşanmasını bekliyorum. Öncelikle AK Parti’de bir kongre yapılacağını öngörüyorum. Partide bir değişim, bir yenilenme, hatta kabinede de bazı değişiklikler olabileceğini düşünüyorum” dedi.
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