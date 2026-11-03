Sinan Burhan'dan kabine ve AK Parti sinyali: Üstü kapalı kimden bahsetti?

Özgür Özel’den adaylığa yeşil ışık: Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir süredir hakkındaki 'cumhurbaşkanı adaylığı' iddialarını daha da harlayacak bir açıklama yaptı. Anketlerde kendisinin önde çıktığı bir senaryoyu örnek gösteren Özel, böyle bir durumda adaylık konusunda sorumluluktan kaçamayacağını söyledi. Özel, “Diyelim ki Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok. Ben de kazanıyorum. O zaman kimse sorumluluktan kaçamaz. Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur” ifadelerini kullandı.